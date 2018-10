Start spre Final Four! CSM Bucureşti începe o nouă aventură în Liga Campionilor la handbal feminin

CSM Bucureşti începe bătălia pentru cel mai râvnit trofeu: Liga Campionilor. În prima fază a competiţiei, "tigroaicele" sunt în grupă cu FTC Rail Cargo (Ungaria), Vipers Kristiansand (Norvegia) şi SG BBM Bietigheim (Germania), iar debutul va fi acasă, la Sala Polivalentă, în compania formaţiei maghiare.

Campioanele României nu concep să nu înceapă cu dreptul în Ligă, cu toate că vor fi faţă în faţă cu cel mai tare adversar din grupă. Ferencvaros are în palmares patru trofee europene: Cupa Cupelor (1978, 2011 şi 2012) şi Cupa EHF (2006) şi a jucat două finale în Liga Campionilor în 1971 şi 2002. În urmă cu două sezoane, CSM Bucureşti şi formaţia maghiară s-au duelat în sferturile competiţiei, iar "tigroaicele" au avut câştig de cauză.

”Aşteptăm cu nerăbdare să începem, ne-am fi dorit să avem mai mult timp împreună până la debutul din Liga Campionilor, dar nu avem ce face. De la meci la meci am jucat mai bine, am depăşit momentele mai slabe din startul sezonului intern, inclusiv înfrângerea cu Vâlcea. Meciul cu FTC este greu, dar jucăm acasă şi este important să începem cu dreptul. Mai avem mult de muncă să ajungem unde ne dorim, dar luăm totul pas cu pas”, a declarat veterana Iulia Curea, în vârstă de 36 de ani, care a recunoscut că se gândeşte deja la Final Four-ul Ligii Campionilor. ”Suntem o echipă nouă cu multe jucătoare care au venit în vară, suntem cotate mai bine decât adversarele, ne mai trebuie un pic de unitate de grup, să apucăm să ne cunoaştem mai bine. Aşteptăm să ajungem la Final Four. Vrem să jucăm finala Ligii Campionilor şi să o câştigăm”, a mai spus Curea.

”Mereu avem lucruri de îmbunătăţit, suntem perfecţioniste, este foarte important să remediem lucrurile care nu au mers. Dacă jucăm aşa cum ştim şi dăm totul pe teren, nimeni nu ne poate învinge. Începutul e mereu mai greoi, sunt multe jucătoare noi, chimia între noi nu există la nivel ridicat, dar începem să ne cunoaştem şi să creştem ca nivel al evoluţiilor”, a declarat şi Amanda Kurtovic, inter dreapta la echipa campioană.

Sârboaicele s-au integrat rapid

Campioana României le-a transferat în vară pe Andrea Lekic, Jovanka Radicevic, Dragana Cvijic şi Barbara Lazovic, jucătoare care în ultimul an au format ”centrul de greutate” al echipei Vardar, ajunsă până în finala Ligii Campionilor, dar care s-a destrămat şi nu s-a înscris la startul noi ediţii a celei mai importante competiţii europene. Radicevici şi Lekici au fost cele mai bune jucătoare ale CSM-ului în ultima partidă, cea câştigată la Brăila, în faţa echipei locale Dunărea, cu 35-22. A fost primul meci din actualul sezon în care CSM a marcat peste 30 de goluri, iar cele două jucătoare menţionate au punctat fiecare de câte şapte ori. Într-o formă bună s-a arătat şi Cristina Neagu, autoare a şase goluri. După patru etape, CSM e lider în Liga Florilor, cu 12 puncte, la egalitate SCM Rm. Vâlcea, echipă care a învins-o în Supercupa României.

Pe lângă cele patru sârboaice, la CSM a mai venit Elizabeth Omoregie, o bulgăroaică cu origini nigeriene, care ultima dată a jucat la Krim Ljublijana. Faţă de ediţia trecută a Ligii Campioniulor, lipseşte una dintre cele mai bune jucătoare din ultimii ani, olandeza Isabelle Gullden, plecată la Brest. Nou pentru tigroaice este şi antrenorul Magnus Johansson, adus de la Molde, un tehnician cu multă experienţă. ”Sunt nerădbător. Mă bucur că toată lumea este bine, jucătoarele sunt sănătoase. Cel mai greu meci din grupă este acesta cu FTC, dar este bine că jucăm acasă şi avem publicul de partea noastră. Suntem printre favoriţii la câştigarea titlului în Liga Campionilor, este ţelul nostru, pentru asta ne antrenăm zi de zi”, a declarat suedezul. Din păcate, în primul meci din Ligă, CSM nu va putea conta pe una dintre jucătoarele ei de bază, Sabina Jacobsen, aflată în perioada de refacere după operaţia de menisc suferită la piciorul drept. ”Sunt bine, am început să mă antrenez, uşor, uşor reintru în programul echipei. Sper ca în trei-patru săptămâni să fiu refăcută complet şi gata pentru meciurile din Liga Campionilor. Îmi doresc să fiu din nou o tigroaică pe teren”, a declarat Sabina Jacobsen pentru site-ul oficial al clubului.

30 lei costă cel mai ieftin bilet la meciul CSM-ului, iar cel mai scump, la lojă, costă 120 lei

GRUPA A



Buducnost Podgorica

Metz Handball

Odense HC

Larvik HK

GRUPA B

Rostov Don



FC Copenhaga

IK Savehof

Brest

GRUPA C

Gyor Audi ETO

Thuringer HC

Krim Ljubljana

Podravka Vegeta

GRUPA D

CSM Bucureşti

Vipers Kristiansand

FTC Budapesta

BBM Bietigheim



Programul CSM-ului în Liga Campionilor

5 octombrie CSM – Ferencvaros

14 octombrie Bietigheim - CSM

20 octombrie Vispers – CSM

4 noiembrie CSM – Vispers

11 noiembrie Ferencvaros – CSM

17 noiembrie CSM - Bietigheim