Start în Copa America 2019! Messi, în căutarea primului trofeu cu echipa naţională! Grupe,  meciuri, transmisii TV

Turneul final va aduna la start cele mai bune 10 echipe din America de Sud, plus Japonia şi Qatar, ca invitaţi speciali.

Prima ediţiei a întrecerii din America de sud, echivalentul Campionatului European, a avut loc în anul 1916 şi a fost câştigată de Uruguay, reprezentativă care de-a lungul istoriei avea să-şi adjudece şi cele mai multe trofee 15.

Marele absent al turneului final din acest an este Neymar, accidentat chiar în zilele premergătoare competiţiei, dar chiar şi aşa Brazilia nici nu concepe să nu termine pe primul loc, orice rezultat în afara câştigării trofeului urmând să fie catalogat drept un eşec. De altfel, în ciuda pierderii vedetei sale, Brazilia rămâne favorita caselor de pariuri şi are o cotă cuprinsă între 2.00 şi 2.40 pentru câştigarea trofeului.

Argentina, aflată la o lungime în spatele Uruguayului în clasamentul all time al triumfurilor la Copa America, speră să recupereze diferenţa la acest turneu final, bazându-se pe forma deosebită a lui Messi şi pe foamea lui de trofee. Dacă există un lucru pe care argentinienii il pot reproşa lui Lionel Messi este acela că n-a adus niciun trofeu naţionalei din „Ţara Tangoului”. Cel mai bun marcator din istoria Argentinei a jucat de 4 ori cu o cupă pe masă, 2007, 2015 şi 2016 la Copa America şi 2014 la Campionatul Mondial, şi de fiecare dată a eşuat în tentative de câştigare a trofeului. Messi, care va împlinit pe perioada turneului final din Brazilia 32 de ani şi care nu mai ştie numărul trofeelor adunate cu Barcelona, are acum o nouă oportunitate de a rezolva acestă zonă gri a incredibilei sale carierei. Singura medalie a lui Messi la nivel de echipe naţionale este una olimpică, adjudecată la Beijing în 2008, o performanţă care contează prea puţin pentru câştigătorul a cinci baloane de aur şi pentru asteptările pătimaşilor suporteri argentieni.

De asemenea, nu pot fi neglijate şansele la titlu nici ale reprezentativelor din Columbia, Uruguay şi Chile, câştigătoarea ultimelor două ediţii, dar toate trei abordează turneul final din postura de outsideri.

Copa America din acest an este ultima care se va juca în acest format. Începând din 2020, cele 12 echipe vor fi împărţite în doar 2 grupe, primele 4 formaţii urmând să se califice în sferturile de finală.

Competiţia se transmite şi în România

Eurosport deţine drepturile TV şi digitale exclusive de difuzare a Copa America 2019 în România şi urmează să transmită în direct şi în exclusivitate toate cele 26 de partide. Meciul de deschidere se va juca în noaptea dintre 14 şi 15 iunie, la ora 03.30, între Brazilia şi Bolivia, pentru ca finala mică se se joace pe 6 iulie, la ora 22.00, şi marea finală o zi mai târziu, 7 iulie, la ora 23.00.

Cotele caselor de pariuri

Brazilia 2.00-2.40

Argentina 4.40-4.60

Uruguay 7.00-8.50

Columbia 9.00-10.00

Chile 11.00-12.00

Componenţa grupelor

Grupa A: Brazilia; Bolivia; ; Venezuela; Peru

Grupa B: Argentina; Columbia; Paraguay; Qatar

Grupa C: Uruguay; Ecuador; Japonia; Chile

În fazele eliminatorii merg opt echipe, primele două clasate din fiecare grupă şi cele mai bune două locuri 3. În caz de egalitate de puncte, primul criteriu de departajare este golaverajul, după care numărul de goluri marcate, rezultatul direct fiind abia cel de al treilea mod de a diferenţia două echipe. Următorul criteriu este cel fair-play, realizat pe baza cartonaşelor galbene şi roşii pe care le-au încasat echipele în faza grupelor, iar dacă şi în acest caz se menţine egalitatea, departajarea se va face prin tragere la sorţi.

Stadioanele

Partidele vor avea loc pe şase arene din 5 oraşe braziliene:

Estádio do Maracana (Rio de Janeiro / capacitate: 74.738),

Estádio do Morumbi (Sao Paulo / 67.428),

Arena Corinthians (Sao Paulo / 49.205),

Estádio Mineirao (Belo Horizonte / 58.170),

Arena do Gremio (Porto Alegre / 55.662) şi

Itaipava Arena Fonte Nova (Salvador / 51.900).

Finala mare va avea loc pe Estadio do Maracana, iar finala mică pe Arena Corinthians

Zizito, omagiu pentru Zizinho

Mascota turneului final este reprezentarea unei rozătoare, capibara, şi poartă numele de Zizito. Denumirea a fost aleasă pentru a îi aduce un omagiu lui Zizinho, un fotbalist brazilian care este golgheterul all-time al Copa America, cu 17 goluri. Acesta împarte primul loc al clasamentului cu argentinianul Norberto Doroteo Mendez. Zizinho, pe numele său adevărat Thomaz Soares da Silva, a murit 8 februarie 2002 la vârsta de 79 de ani.

Palmaresul Copa America

Naţionala Locul 1 Locul 2 Locul 3 Locul 4

Uruguay 15 6 9 5

Argentina 14 14 4 2

Brazilia 8 11 7 3

Paraguay 2 6 7 7

Chile 2 4 5 10

Peru 2 - 8 5

Columbia 1 1 4 2

Bolivia 1 1 - 2

Mexic - 2 3 -

Honduras - - 1 -

Ecuador - - - 2

SUA - - - 2

Venezuela - - - 1

Programul competiţiei:

Vineri 14 iunie

Brazilia - Bolivia (Morumbi - Sao Paulo, sâmbătă, 03:30, în România), Grupa A

Sâmbătă 15 iunie

Venezuela - Peru (Arena do Gremio, Porto Alegre, 22:00), Grupa A

Argentina - Columbia (Itaipava Arena Fonte Nova - Salvador, duminică, 01:00), Grupa B

Duminică 16 iunie

Paraguay - Qatar (Maracana - Rio de Janeiro, 22:00), Grupa B

Uruguay - Ecuador (Mineirao - Belo Horizonte, luni, 01:00), Grupa C

Luni 17 iunie

Japonia - Chile (Morumbi - Sao Paulo, marţi, 02:00), Grupa C

Marţi 18 iunie

Bolivia - Peru (Maracana - Rio de Janeiro, miercuri, 00:30), Grupa A

Brazilia - Venezuela (Itaipava Arena Fonte Nova - Salvador, miercuri, 03:30), Grupa A

Miercuri 19 iunie

Columbia - Qatar (Morumbi - Sao Paulo, joi, 00:30), Grupa B

Argentina - Paraguay (Mineirao - Belo Horizonte, joi, 03:30), Grupa B

Joi 20 iunie

Uruguay - Japonia (Arena do Gremio - Porto Alegre, vineri, 02:00), Grupa C

Vineri 21 iunie

Ecuador - Chile (Itaipava Arena Fonte Nova - Salvador, sâmbătă, 02:00), Grupa C

Sâmbătă 22 iunie

Peru - Brazilia (Arena Corinthians - Sao Paulo, 22:00), Grupa A

Bolivia - Venezuela (Estadio Mineirao - Belo Horizonte, 22:00), Grupa A

Duminică 23 iunie

Qatar - Argentina (Arena do Gremio - Porto Alegre, 22:00), Grupa B

Columbia - Paraguay (Itaipava Arena Fonte Nova - Salvador, 22:00), Grupa B

Luni 24 iunie

Chile - Uruguay (Maracana - Rio de Janeiro, marţi, 02:00), Grupa C

Ecuador - Japonia (Mineirao - Belo Horizonte, marţi, 02:00), Grupa C

SFERTURI DE FINALĂ

Joi 27 iunie

sfert 1: câştigătoarea Grupei A - locul 3 în Grupa B/C (Arena do Gremio - Porto Alegre, vineri, 03:30)

Vineri 28 iunie

sfert 2: locul 2 în Grupa A - locul 2 în Grupa B (Maracana - Rio de Janeiro, 22:00)

sfert 3: câştigătoarea Grupei B - locul 2 în Grupa C (Arena Corinthians - Sao Paulo, sâmbătă, 02:00)

Sâmbătă 29 iunie

sfert 4: câştigătoarea Grupei C - locul 3 în Grupa A/B (Itaipava Arena Fonte Nova - Salvador, 22:00)

SEMIFINALE

Marţi 2 iulie

câştigătoarea sfertului 1 - câştigătoarea sfertului 2 (Mineirao - Belo Horizonte, miercuri, 03:30)

CONMEBOL

câştigătoarea sfertului 3 - câştigătoarea sfertului 4 (Arena do Gremio - Porto Alegre, joi, 03:30)

FINALA MICĂ

Sâmbătă 6 iulie

învinsele din semifinale (Arena Corinthians - Sao Paulo, 22:00)

Duminică 7 iulie

câştigătoarele din semifinale (Maracana - Rio de Janeiro, 23:00)

