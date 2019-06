Stand-up comedy cu Gigi Becali şi Bogdan Andone. Conferinţă de presă incendiară la numirea noului antrenor al FCSB.

Timp de 45 de minute, într-o conferinţă de presă care a avut loc la palatul lui Gigi Becali, reprezentanţii media au avut parte de un nou delir mistic al patronului echipei FCSB, acesta întrecându-se în pilde biblice şi în declaraţii care mai de care mai spirituale.

Chiar dacă s-a lăudat cu faptul că poate alege un antrenor pentru echipă dintr-o listă cu 100 de nume, imediat după ce a fost refuzat de Edi Iordănescu şi Nicolae Dică, din lipsă de alte variante docile, care să îi ciugulească din palmă, Gigi Becali a fost nevoit să-l numească ca antrenor principal pe Bogdan Andone.

În ciuda faptului că este un tehnician cu un CV care nu îl recomandă cu nimic pentru această funcţie, Becali a lămurit dilema competenţelor lui Andone - „faţa smerită“ „Am cerut telefonul lui Bogdan Andone, că nu-l aveam eu. Nici nu-l cunoşteam. Se zice că piatra pe care nu au băgat-o în seamă ziditorii a ajuns în capul unghiului şi uite piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, şi noi, şi voi toţi, poate ajunge acum acum în capul unghiului. Pac, Europa League, pac, campionat, pac, Champions League. Faţa lui de om smerit... Eu mai fac păcate, că mai... Uite ce faţă de om smerit are!. Asta-l recomandă. Eu vreau să lucrez cu oameni buni, cu oameni smeriţi. Că dacă nu sunt eu smerit, măcar să fie oamenii mei, ca să dea Dumenzeu, că Dumnezeu la smerenie dă. Dar m-am mai smerit şi eu, nu mai sunt aşa, m-am făcut cuminte", a spus Becali.

Profitul a fost singurul obiectiv trasat de fostul cioban noului său angajat, antrenor care până acum a bifat doar rezultate mediocre, şi acelea obţinute în Liga secundă din România. "Nu-i fixez eu obiectivul, îi fixează FCSB. Europa League, campionat, Champions League, astea sunt la mine, bani. Eu nu fixez obiectiv, eu bani. Vreau să-mi aducă să beau vin, eu nu fixez. El dacă duce echipa în Europa League mi-a adus bani, la revedere, are asigurat ca Dică, după aia şi anul viitor îl are asigurat. Că mi-a adus vin, am băut vin. Nu bea nimeni vin în România, numai eu beau vin. Bea cineva vin? Numai struguri acri la toţi. Vinul înseamnă banul, Europa, asta trebuie să facă el. Dacă nu-mi dă să beau vin, nu te ţin, alt antrenor! La mine e banii, măi, tată, nu mă interesează fotbalul, performanţă, cutare, cutare. La mine e banul, mă, să-mi aduci bani. Eu pentru bani... La mine înseamnă bani aşa, Europa League, coeficient UEFA...", a declarat Becali,

„Ionuţ Luţu nu ştie să sape bine“

Vehiculată mai mult în glumă, varianta cu Ionuţ Luţu, actualul sofer al lui Gigi Becali si omul de incredere al finantatorului ros-albastrilor, ca antrenor secund a fost de fapt foarte aproape de a se înfăptui. „L-am întrebat dacă vrea secund şi a zis că nu e pregătit nici de secund. L-am întrebat: vrei secund? Şi a zis: <şefule, nu sunt pregătit nici de secund>. Da, îl puneam pe Luţu, că aşa voiam eu, să sape şi el puţin la vie. Dar Luţu a zis că nu e pregătit încă, nu ştie să sape bine, nu ştie să stropească bine. Bine, tată, atunci căutăm pe altul. Ce, dacă îl pun pe Luţu fur ceva? O să-l vedeţi pe Luţu, că ăla o să fie piatra cea mai tare. Dar nu acum, că nu e omul pregătit“, a mai spus Becali.

Bogdan Andone şi Mihai Stoica au încercat să dreagă busuiocul

În contextul celor afirmate de patron, declaraţiile celor doi argaţi ai lui Becali prezenţi la conferinţă, Bogdan Andone şi Mihai Stoica, au părut rupte de realitate. Noul antrenor a vorbit despre sentimetele avute când a aflat vestea alegerii sale şi a încercat să convingă că va fi cel care se va ocupa de tactica echipei

"Această veste am primit-o cu încredere, cu entuziasm. Înseamnă o mare provocare, sunt convins că vom forma o echipă puternică, avem jucători de calitate şi vrem să formăm un grup unit, o echipă agresivă, care să încerce să câştige cât mai multe meciuri şi să ne îndeplinim obiectivele. Ce mă recomandă? Să-l întrebaţi pe domnul Stoica sau pe alţi oameni cu care am lucrat, pentru că ei vor răspunde mai bine ca mine ce a determinat acaestă alegere. Sunt puternic din punct de vedere psihic şi cred că nu vor fi probleme. Sistemul în care am jucat eu la echipele pe care le-am antrenat până acum a fost 4-3-3. Îmi place foarte mult ideea şi filozofia lui Hagi de la Viitorul şi am încercat pe cât posibil să implementez la echipele la care am antrenat şi lucrurile au mers bien spre foarte bine. Probabil vom încerca în 4-3-3 şi vom vedea în continuare de cum vor decurge lucrurile. Lotul este foarte bun valoric, echilibrat, cu jucători cu exprienţă, gen Pintilii, gen Filip, şi cu jucători tineri sau foarte tineri cu calităţi extraordinar de bune. Sper să facem un bun mix din aceşti jucători şi să scoatem maximum din el", a declarat noul antrenor al FCSB.

La rândul său, directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, este convins că Andone este alegerea porivită."L-am cunoscut întâi ca jucător, a fost cel mai scump transfer pe care l-am făcut la Galaţi. Cu atâţia gălăţeni în echipă, în câteva luni a fost numit căpitanul echipei. Ca om, aveam o părere extraordinară despre el. Nu am nicio legătură cu numirea lui Bogdan Andone, a fost ideea patronului, pe care am îmbrăţişat-o pentru că ştiu cine este Bogdan Andone şi sunt convins că nu va avea probleme în a conduce FCSB. Cea mai mică temere a mea este că Bogdan nu se va impune în vestiar, se va impune cu certitudine", a afirmat Stoica.

În vârstă de 44 de ani, Bogdan Andone îl înlocuieşte al FCSB pe Mihai Teja, demis pentru că nu a câştigat campionatul. Andone a fost secundul lui Teja la FCSB.

