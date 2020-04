Sportul românesc, lovit de primul caz de coronavirus: 50 de oameni riscă să fie carantinaţi!

Sportul profesionist dă din colţ în colţ pentru a găsi soluţii de convieţuire cu coronavirusul, însă e clar că drumul va fi lung şi extrem de greu de parcurs. Mai ales că e nevoie de un singur caz de îmbolnăvire pentru ca o întreagă echipă să fie pusă pe butuci, iar o competiţie să revină la starea de suspendare.





Avem acum doar un mic exemplu în acest sens! Concret, o angajată a a Laboratorului Antidoping Bucureşti a fost diagnosticată cu COVID-19, iar asta după ce a mers la munca până la 15 aprilie şi a intrat în contact cu toţi ceilaţi angajaţi din cadrul instituţiei, 50 la număr! Cazul a fost prezentat de gsp.ro, care a stat de vorba atât cu directorul labortatorului, Cristina Stan, cât şi cu preşedintele Agenţiei Naţionale Antidoping, Cristi Balaj.





Ce a spus Cristina Stan?





*A fost confirmată pozitiv. Cât a venit la muncă, n-a avut niciun simptom. Apoi, a intrat în concediu de odihnă. Ieri, am fost anunţată de persoana respectivă că se simte rău şi că are o stare febrilă. Urma să meargă la spital. Astăzi, am fost înştiinţată că rezultatul e pozitiv la COVID-19.





*Ce căuta la muncă? Trebuie să înţelegeţi activitatea dintr-un laborator. Noi nu primim doar probe, avem şi alte treburi de făcut. Adrese de la Guvern, facturi, au venit teste externe de la Agenţia Mondială, s-au emis buletine de analiză pentru testele în desfăşurare...Să nu credeţi că o chemam la muncă dacă n-avea ce face.





*Am informat deja DSP-ul, le-am oferit numele tuturor celor din laborator şi acum aşteptăm un răspuns de la ei. Nu mai are nimeni simptome şi sperăm să fim bine cu toţii.





Ce a spus Cristi Balaj?





*Laboratorul unde lucra respectiva doamnă care a fost depistată pozitiv nu este în subordinea noastră. Dar ne desfăşurăm activitatea în aceeaşi clădire. Anumite spaţii sunt comune şi aici mă refer la uşa de acces în incintă, holul de la intrare, angajaţii de la pază care verifică constant camerele unde se păstrează probele. Toată lumea intră în contact cu ei.





*Dânsa a avut primele simptome încă de pe 15 aprilie, miercurea trecută, când nu s-a simţit bine şi a intrat în concediu. A anunţat-o pe directoarea de la laborator de decizia ei, dar pe durata week-end-ului starea s-a agravat. A făcut febră foarte mare! Ieri dimineaţă (22 aprilie), din ce ştiu, i-a fost foarte rău, a chemat salvarea, care a luat-o şi a dus-o la Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Matei Balş". Apoi a ajuns la Spitalul "Victor Babeş", unde a ieşit pozitiv la testul de coronavirus, astăzi.





*Directoarea de la laborator nu ne-a zis nimic nouă despre asta. Abia astăzi, când rezultatul a fost pozitiv, la ora 12:00 am fost anunţaţi la ANAD că există o persoană cu coronavirus. Directoarea ştia de simptomele doamnei încă de săptămâna trecută. Oricum, din sursele noastre, oamenii noştri din Agenţie aflaseră de problemele doamnei şi şi-au dat seama că simptomele sunt cele asimilate cu coronavirus. Am luat măsuri de prevenţie încă de ieri dimineaţă, prin izolarea unor angajaţi ai agenţiei.





*Am avut contact indirect cu femeia care s-a îmbolnăvit. Dânsa a venit pe 15 aprilie la birou şi a lăsat o adeverinţă la secretariul ANAD, adică la secretara mea. Plus că a intrat în contract cu cei de la pază, cu care am intrat şi noi...Îmi pare rău că n-am fost anunţaţi mai repede de cei de la laborator, pentru că puteam să luăm alte măsuri de prevenţie, pentru a sprijini angajaţii şi familiile acestora.