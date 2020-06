Sportivii fac front comun în cazul morţii lui George Floyd: Mayweather s-a oferit să achite funeraliile

Campion mondial la cinci versiuni, Floyd Mayweather şi-a pus la dispoziţie şi compania care are grijă de interesele sale comerciale pentru a organiza evenimente de comemorare a lui George Floyd în patru oraşe americane, printre care Houston, Minneapolis şi Charlotte, anunţă TMZ.

George Floyd va fi înmormântat în Houston, pe 9 iunie, iar surse din presa americană anunnţă deja că familia victimei ar fi acceptat deja ajutorul lui Mayweather. Derek Chauvin, ofiţerul de poliţie din Minneapolis care l-a imobilizat pe Floyd cu genunchiul pe gât până când bărbatul a decedat, a fost arestat sub acuzaţii de omor prin imprudenţă.

Cei mai importanţi sportivi de culoare ai momentului au luat atitudine şi au vorbit deschis despre prezenţa rasismului şi în societatea zilei de azi.

LeBron James, figură dominantă în NBA, a întrebat pe reţelele de socializare: "De ce nu ne iubeşte America şi pe noi?" Starul lui LA Lakers a distribuit apoi mai multe articole despre acest caz, inclusiv o postare a echipei Liverpool, care arată cum toţi jucătorii au îngenunchiat la centrul terenului, înaintea unui antrenament, în sprijinul iniţiativei #BlackLivesMatter.

The entire squad knelt in Anfield's centre circle ahead of today's training session in a powerful show of support for the #BlackLivesMatter movement. Unity is strength: https://t.co/2BN18U4jIY pic.twitter.com/oVE5RgNMmh

Ultima jucătoare de tenis care a reuşit să câştige titluri în turnee de Mare Şlem consecutive, Naomi Osaka, a protestat şi ea. Reprezentanta Japoniei a copilărit şi a crescut, practic, în Statele Unite, având un tată de origine haitiană. Osaka a scris pe Twitter: "doar pentru că nu ţi se întâmplă ţie, nu înseamnă că nu se întâmplă deloc". Naomi a revenit apoi cu un mesaj ironic: "mi se pare amuzant faptul că cei care poartă lanţuri la gât, duduie hip-hop în sălile de gimnastică şi folosesc argoul acum tac mâlc!"

Just because it isn’t happening to you doesn’t mean it isn’t happening at all.