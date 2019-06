Splendoare în iarbă: Monica Niculescu, primul trofeu după doi ani, o mare surpriză şi un salt uriaş în ierarhia WTA

După ce a ratat sezonul de zgură din cauza unei accidentări – a jucat doar trei partide pe această suprafaţă şi a ratat French Open 2019 - Monica a revenit în circuitul WTA, la Nottinhgam. Aici însă a pierdut încă din primul tur, 1-6, 6-3, 6-7, cu Maria (65 WTA).

Niculescu şi-a dat însă repede restart şi s-a dus la Ilkley, turneu ITF. Decizia s-a dovedit a fi una inspirată! Chiar dacă a evoluat într-o competiţie mai slab cotată, Niculescu a avut posibilitatea de a-şi regla jocul pe iarbă. Acest lucru s-a văzut în rezultatele româncei:

*Turul I: 1-6, 6-3, 6-3 cu Kumkhum (107 WTA)

*Turul II: 3-6, 6-1, 6-2 cu Anderson (174 WTA)

*Sferturi: 6-3, 6-4 cu Smitkova (152 WTA)

*Semifinale: 6-4, 0-6, 6-4 cu Cepelova (166 WTA)

*Finala: 6-2, 4-6, 6-3 cu Babos (124 WTA)

Trofeul cucerit de Niculescu la Ilkley i-a adus două veşti bune. În primul rând, în clasamentul publicat astăzi, Monica a înregistrat un salt de 29 de locuri, ajungând până pe 116! Apoi, în calitate de campioană la Ilkley, românca a primit un wild-card pentru Wimbledon 2019 (1-14 iulie).

Niculescu a fost încântată după ce a aflat că va juca în turul I de la Wimbledon, fiind scutită de calificări. „Nu-mi vine să cred, am aflat că am primit un wild-card la Wimbledon. Magdalena Rybarikova mi-a spus că învingătoarea de la Ilkley ajunge pe tabloul principal. Sper să am parte de un tablou bun, am nevoie şi de puţin noroc, dar promit că voi lupta la fel de mult şi la Wimbledon“, a declarat Monica după triumful din weekend.

Ea nu mai câştigase un trofeu de simplu din noiembrie 2017, atunci când s-a impus la Limoges (Franţa), trecând de Antonia Lottner, scor 6-4, 6-2, pe hard.

Are 11 participări la Wimbledon

Monica Niculescu a fost prezentă până acum de 11 ori pe tabloul principal de la All England Club. Cel mai bun rezultat l-a înregistrat în 2015, când a atins turul IV. În rest, românca a fost eliminată fie în turul I, fie în turul II. Anul trecut, Niculescu a fost învinsă în runda inaugurală de Naomi Osaka, scor 4-6, 1-6.

18 victorii şi opt înfrângeri a înregistrat Monica Niculescu în acest sezon în circuitul WTA.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: