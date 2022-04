Speranţe pentru tenisul românesc: Puştoaica Maria Sara Popa, 16 ani, ascensiune impresionantă

După rezultatele foarte bune de anul trecut şi odată cu efectuarea tranziţiei către regulile de dinaintea începutului pandemiei de COVID-19, tenismena Maria Sara Popa (16 ani) a urcat săptămâna aceasta 687 de poziţii în clasamentul ITF World Tennis Tour al senioarelor, până pe un excelent loc 13.





Fostă lideră în Tennis Europe U14 în 2019, Maria e singura sportivă din lume născută în 2005 care figurează în Top 250 al ierarhiei amintite, conform freelancer-ului Daniel Radu. De asemenea, bucureşteanca antrenată de tatăl ei, Raul Popa, se află pe locul 1217 WTA la simplu, rămânând cea mai bine poziţionată româncă din generaţia ei.





La dublu, a urcat pe 1671 WTA şi e, în continuare, singură tricoloră sub 18 ani, în această probă. Turneele din acest an n-au găsit-o în cea mai bună formă, fiind şi accidentată, dar sezonul e lung, iar la vârsta ei, eleva Liceului cu Program Sportiv „Mircea Eliade“ are tot viitorul în faţă.