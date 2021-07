Spectatorul care a „eclipsat“ jucătoarele: Cine a fost în tribune în finala feminină de la Wimbledon VIDEO

Iar la cum a debutat finala, cu Pliskova, pur şi simplu, surclasată în primele patru game-uri (a luat doar două puncte!), cehoaica părea să aibă ceea ce se numeşte o misiune imposibilă! Ca o ironie a sorţii, actorul principal al filmului cu acelaşi nume, Tom Cruise (59 de ani), şi-a făcut apariţia în tribunele „All England Club“, pe arena centrală, pentru a asista la meciul Barty - Pliskova.

Prezenţa lui Tom Cruise nu i-a purtat însă noroc Karolinei, care a eşuat în tentativa ei de a întoarce soarta partidei, cehoaica fiind învinsă după două ore de joc.

A set down, it isn't mission impossible from here to win for Karolina Pliskova#Wimbledon | @TomCruise pic.twitter.com/0HoYtt3kud