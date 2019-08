Spania, în lacrimi: A murit fiica de doar 9 ani a lui Luis Enrique. A suferit de o boală incurabilă. Mesajul antrenorului

Într-o seară în care fotbalul european a „fiert“ cu meciurile din play-off-ul Ligii Europa şi cu tragerea la sorţi pentru grupele Ligii Campionior, o veste groaznică a căzut ca un trăsnet.

Diagnosticată cu cancer osos, Xana, fiica de 9 ani a lui Luis Enrqiue a decedat. Fostul fotbalist a confirmat această tragedie print-un mesaj postat în mediul online.

Ce a scris Luis Enrique?

Fiica noastră, Xana, a plecat dintre noi în această după-amiază. Vă mulţumesc pentru toate gesturile de afecţiune pe care ni le-aţi arătat în aceste luni, pentru discreţia şi înţelegerea de care aţi dat dovadă. Ţin să le mulţumesc şi medicilor de la spitalele San Joan de Deu şi Sant Pau pentru dedicaţia şi profesionalismul doctorilor şi asistentelor.

Ne va fi foarte dor de tine, Xana, dar ne vom aminti de tine în fiecare din zilele vieţilor noastre, sperând că în viitor ne vom întâlni din nou. Vei fi steaua care ne va ghida familia.

Odihneşte-te în pace, Xanita

