Sorana Cîrstea, în programul primei zile la Australian Open. Meciurile zilei, cu Venus Williams - Cori Gauff cap de afiş

Acţiunea de pe Rod Laver Arena este încadrată de meciurile deţinătorilor trofeelor: Naomi Osaka - în deschide şi Novak Djokovic - în încheierea programului. „Adevărul“ că prezintă reperele primei zile a Openului Australian:

1. Naomi Osaka (4 WTA) - Marie Bouzkova (59 WTA), Rod Laver Arena. Primul meci direct

În urmă cu cinci luni, când Naomi Osaka a pornit cursa de apărare a trofeului de la US Open, s-a ales cu un maraton chinuitor contra Blinkovei, închis totuşi cu victorie, 4-6, 7-6(5), 6-2. La Melbourne, misiunea ei începe împotriva unei cehoaice cu un an mai mică decât ea, care a mers tocmai în Pirinei, la altitudine, pentru a-şi pregăti sezonul 2020, în speranţa că îşi va continua ascensiunea în circuit.

2. Serena Williams (9 WTA) - Anastasia Potava (90 WTA), Rod Laver Arena. Primul meci direct



Considerată una dintre marile favorite la trofeu, după ce la Auckland a trecut un prag psihologic, câştigând primul titlu după revenirea din pauza de maternitate, Serena Williams încearcă să confirme cu un start rapid în faţa unei puştoaice de doar 18 ani. Pentru a trece mai departe, Potapova trebuie să reuşească imposibilul: să îi administreze Serenei prima înfrângere în meciul de debut la un turneu de Mare Şlem disputat pe teren rapid (unica sa înfrângere în turul I într-o carieră începută în 1998 a venit pe zgura de la Roland Garros, în 2012).

3. Venus Williams (55 WTA) - Cori Gauff (66 WTA), Margaret Court Arena. Palmares direct: 0-1

Cel mai spectaculos match-up al zilei aduce faţă în faţă o sportivă de 39 de ani şi una de 15 ani. Australienii au parte de un episod doi al duelului care a cutremurat la propriu ediţia 2019 a turneului de la Wimbledon, prin victoria 6-4, 6-4 a lui Cori „Coco“ Gauff în faţa fostei deţinătoare a trofeului. Similitudinile sunt evidente: cele două se înfruntă în prima zi la Australian Open, pe arena a doua a complexului, tot ca al treilea duel în programul zilei, aşa cum o făcuseră şi vara trecută, la Londra, când meciul fusese programat pe Court 1.

4. Roger Federer (3 ATP) - Steve Johnson (75 ATP), Rod Laver Arena. Palmares direct: 2-0

Chiar dacă meciurile de pe tabloul feminin sunt mai ofertante în prima zi la Australian Open 2020, iar probabila suprapunere a acestui meci cu duelul dintre Venus Williams şi Cori Gauff se simte ca un nod în gât, ca fan al tenisului trebuie să consemnezi debutul în competiţie al lui Roger Federer, ajuns la startul cu numărul 21 pe tabloul principal la Melbourne, în căutarea celui de-al 21-lea titlu de Mare Şlem al carierei. Elveţianul este neînvins în primul tur la Openul Vesel şi nu a pierdut niciodată la Antipozi în faţa unui sportiv clasat mai jos de locul 54 mondial (Arnaud Clement, meci din turul 3, în 2000).

5. Ashleigh Barty (1 WTA) - Lesia Tsurenko (120 WTA), Rod Laver Arena. Palmares direct: 1-1

Acesta este singurul meci al zilei de pe Rod Laver Arena în care nu apare vreun fost câştigător al trofeului. Barty este însă lider mondial şi, mai important, sportiva pe umerii căreia apasă aşteptările întregii Australiei pentru un succes al unui favorit local. Lesia Tsurenko a avut neşansa de a trage biletul care o trimite să se războiască nu doar cu una dintre cele cinci sportive cu titlu câştigat deja în 2020, dar şi cu o arenă potrivnică.

Este de remarcat că atât Barty, cât şi Elena Rybakina, care s-au încoronat la Adelaide şi Hobart după finale jucate sâmbătă, sunt nevoite să joace la Australian Open încă din prima zi.

6. Novak Djokovic (2 ATP) - Jan-Lennard Struff (37 ATP), Rod Laver Arena. Palmares direct: 2-0

Djokovic joacă cu un prim reper important în faţă: victoria cu numărul 900 a carierei. Struff are o singură victorie în faţa unui jucător din Top 5 ATP la activ, contra lui Zverev, plus un tur doi ca cel mai bun rezultat al carierei la Australian Open. Dacă mai era vreun dubiu cine este favorit clar, trebuie spus că Djokovic a impresionat deja cu forma sa sportivă în acest an, la ATP Cup.

7. Roberto Bautista Agut (9 ATP) - Feliciano Lopez (57 ATP), Terenul 13. Palmares direct: 2-2

Bautista Agut este neînvins în ultimele opt meciuri de simplu disputate, toate însă în competiţii pe naţiuni, sub culorile Spaniei. Roberto începe parcursul la Melbourne tocmai cu un derby în interiorul grupului de jucători ai Armadei, atingând o bornă importantă - meciul 300 pe hard în tenisul profesionist.