Sorana Cîrstea, primele declaraţii după calificarea în finala de la Strasbourg: „Este extraordinar!”

Vineri seara, după victoria din semifinalele de la Strasbourg, împotriva Magdalenei Linette, scor 3-6, 6-4, 6-2, Sorana Cîrstea a spus că a venit la turneul din Franţa fără să ştie dacă este total refăcută din punct de vedere fizic.

"A fost un meci foarte greu, cred că şi eu, şi Magda am jucat foarte solid şi chiar dacă am pierdut primul set am simţit că am jucat bine, dar adversara a fost mai bună. Am încercat apoi să fiu un pic mai deşteaptă şi să găsesc diferite căi de a ataca şi de a fi responsabilă şi a funcţionat. Au fost multe schimburi lungi de mingi, dar cu viteză în acelaşi timp. Ambele am lovit cu putere, iar atunci când loveşti cu putere nu e uşor să schimbi direcţia, aşa că acesta a fost motivul pentru acele multe lovituri în diagonală. Sunte fericită, am venit la Strasbourg fără să ştiu cum mă simt şi fără aşteptări, aşa că este extraordinar să fiu în finală", a declarat Cîrstea, la interviul de pe teren, citată de news.ro