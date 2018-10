Soarta îi răsplăteşte pe cei curajoşi: S-a aflat secretul marelui succes obţinut de Belgia în faţa Braziliei la Cupa Mondială

Cu un procentaj de 87% al paselor care şi-au găsit destinatarul şi cu 15 goluri marcate din interiorul careului (doar unul din penalty), Belgia a încântat în Rusia.





Iar meciul lor câştigat cu Brazilia, 2-1 în sferturi, a fost considerat cel mai bun din punct de vedere tactic de către FIFA.





„Am vorbit cu selecţionerul lor, Roberto Martinez, şi mi-a spus un secret: <<Am riscat şi am jucat curajos cu Brazilia. Dar am avut nevoie de două zile ca să convingem jucătorii să atacăm Brazilia cu trei oameni în faţă>>“, a dezvăluit scoţianul Andy Roxburgh, membru în Comisia Tehnică FIFA.