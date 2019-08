Slavia Praga a făcut mereu instrucţie cu echipele din România. Umilinţa Craiovei este greu de egalat

Nu va fi prima dată când Slavia Praga va da peste o echipă din Romania, cehii având doar amintiri păcute din aceste confruntări. În sezonul 1999-2000, în turul 3 al Cupei UEFA, cehii au întâlnit Steaua şi au eliminat-o din competiţie cu scorul general de 5-2 (4-1 la Praga şi la Bucureşti). Opt ani mai tarziu, în duleul celor mai slabe echipe din Grupa H a Ligii Campionilor, din care au mai făcut parte Sevilla şi Arsenal, FCSB a obţinut un singur punct în cele 2 meciuri. Au făcut egal acasă, 1-1, şi au pierdut în deplasare, scor 2-1, rezultate în urma cărora bucureştenii şi-au încheiat parcursul european, iar cehii au mers în primăvara Europa League. Un an mai târziu, a fost rândul celor de la FC Vaslui să fie eliminaţi din cupele europene, chiar dacă au reuşit să scape neînvişi în dubla cu Slavia în ultimul tur dinaintea grupelor Europa League. Slavia şi FC Vaslui au incheiat la egalitate ambele meciuri din play-off, 0-0 în Cehia şi 1-1 la Vaslui, iar cehii au mers în grupe datorită golului marcat in delpasare.



Au umilit Craiova la inaugurarea noului stadion



Pe 10 noiembrie 2017, oltenii au avut proasta inspiraţie să inaugureze noua arena din Craiova cu un amical de gală împotriva celor de la Slavia Praga, dar sărbătoarea s-a transformat într-un dezastru. Chiar dacă era un simplu meci amical şi tribunele stadionului Ion Oblemenco erau arhipline, cehii nu s-au sinchisit şi n-au avut milă de gazde, invingându-le cu 4-0. Alexandru Băluţă (foto) a jucat pentru formaţia din Banie, iar in vara anului urmator s-a transferat la gruparea din Praga pentru 2.6 milioane de euro.



Prima manşă a dublei întâlniri dintre CFR şi Slavia se va juca în Gruia pe 20 august, în timp ce returul este programat o săptămână mai târziu.

