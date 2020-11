Situaţie nemaiîntâlnită în Liga 1! Partida  Poli Iaşi - Viitorul a fost abandonată în repriza secundă

Preşedintele FC Viitorul, Gheorghe Popescu, a declarat că nu a trăit o astfel de situaţie nici când era jucător."Nici ca jucător nu am trăit o astfel de situaţie să se oprească meciul din cauza nocturnei. Ne-am fi dorit să câştigăm pe teren, dar, ne vine ca o mănuşă situaţia", a spus Popescu, la telekomsport.ro.

La rândul său, antrenorul echipei moldovene, Daniel Pancu, era negru de supărare. "E păcat de munca jucătorilor, nici nu ştiu cine e vinovat. Ieri, la antrenamentul oficial, am văzut că stâlpul ăsta nu funcţionează. Am crezut că aşa a fost lăsat, am mai păţit asta la antrenament, să fie lumina la jumătate. Astăzi, la încălzire, am realizat că nu merge. E păcat de munca băieţilor, de cum au intrat în a doua repriză. Băieţii aveau lacrimi în ochi în vestiar. E frustrant, dar nu trebuie să ne legăm de această problemă cu nocturna. Cine a greşit cu nocturna, trebuie să plătească", a spus Pancu, la digisport.ro.