Sir Alex Ferguson se implică în una dintre marile dileme ale fotbalului. Cine a fost mai bun dintre Messi şi Maradona?

„Ţin minte că luam prânzul cu Hugh McIlvanney şi Graeme Souness, care se întrebau dacă Messi este mai mare decât a fost Maradona. Discuţia se încingea cu fiecare secundă şi, exasperat, Souness a venit cu argumentul final: Uite ce e, am jucat de 5 ori împotriva lui Maradona şi îţi zic atât: Messi”



Hugh nu a părut deloc impresionat şi a replicat: Nu imi pasa impotriva cui ai jucat Diego e cel mai bun!



În discuţia aceea, eu am fost de partea lui Souness. Cariera lui Maradona, la nivel de vârf, a durat doar câţiva ani.”, a povestit Sir Alex Ferguson pentru sursa citată



Hugh McIlvanney a fost un foarte bun prieten al lui Alex Ferguson. El este şi cel care l-a ajutat pe fostul manager al lui Manchester United să îşi scrie biografia, "Managing My Life", carte vândută în milioane de exemplare.



