Sione Faka'osilea, rugbystul din cauza căruia România a ratat prezenţa la Cupa Mondială, trimite o scrisoare emoţionantă fanilor: "Nu am ştiut!"

Sione Faka'osilea regretă că din cauza sa România nu a mai ajuns la Cupa Mondială de rugby, unde ar fi jucat în meciul de deschidere împotriva Japoniei, ţara gazdă a turneului.

"Vă scrie Sione Faka’osilea, rugbist, internaţional român. Numele meu a fost foarte vehiculat în ultima vreme, din motive pe care le regret. Nu am vorbit până azi, dar, după descalificarea României de la Cupa Mondială de Rugby 2019, simt că trebuie să mă adresez opiniei publice şi iubitorilor de rugby din România.

Să joc pentru echipa naţională a României a fost cea mai mare onoare din viaţa mea. Am făcut-o din toată inima, am jucat sub tricolor chiar împotriva rudelor mele din Tonga, simţind că sunt român şi că trebuie să dau totul pentru ţara mea. Am suferit mult din cauza descalificării României şi vreau să le spun căpitanului şi colegilor că îmi pare rău că munca lor, munca noastră s-a irosit.

Să joc alături de voi, să intru în familia Stejarilor a fost cel mai bun lucru din viaţa mea, alături de familia mea care m-a susţinut în această perioadă de cumpănă. Credinţa mă ajută să trec peste acest moment greu şi mă rog ca rugbyul românesc să aibă un viitor pe măsura trecutului său.

Nu am ştiut că nu sunt eligibil să joc pentru România. Am fost de bună credinţă şi mi-am dorit din tot sufletul să ajut Stejarii. Mă simt român şi am de gând să mă stabilesc aici împreună cu familia, să îmi cresc copiii în această ţară pe care am învăţat să o iubesc. Dacă voi fi solicitat, inclusiv pentru echipa de rugby în şapte a României, în turneul de calificare la Jocurile Olimpice, unde regulile de schimbare a eligibilităţii mi-ar permite să joc, nu voi ezita nicio secundă.

Iubesc România, mă simt român şi îmi văd viitorul aici. Vă rog, pe toţi cei care mă cunoaşteţi şi pe cei mult mai mulţi care nu mă cunoaşteţi, să mă credeţi că mă doare excluderea nedreaptă a României de la Cupa Mondială 2019. Este o rană pe care doar timpul o va vindeca. Chiar dacă nu voi mai putea îmbrăca tricoul cu frunza de stejar, mă simt pentru totdeauna parte a acestei istorii.

Vă mulţumesc tuturor pentru că iubiţi şi susţineţi rugbyul românesc. Vă rog să mă consideraţi şi pe mine parte a acestei familii.

Cu prietenie,

Sione Faka’osilea" , a fost mesajul lui Faka'osilea.