Simona Halep:„Dacă ar reveni Darren aş putea fi capabilă să mai câştig Grand Slam-uri” Ce spune despre Daniel Dobre

“Daniel Dobre este trup şi suflet alături de mine şi de echipa mea. Se tot vorbeşte că nu îi dau credit, că nu i-am dat importanţă. Nu este doar de faţadă, este un om important. Este total greşit că l-am făcut de râs sau l-am umilit. N-am făcut nimic personal niciodată şi nu o voi face. I-am respectat pereu pe oamenii de lângă mine. Nu am jignit niciodată, doar m-am descărcat, nu a fost frumos, dar mi-am cerut scuze după. Nu sunt dictatoare, sunt naturală şi spun ceea ce simt în momentul respectiv. În anumite momente am nevoie de o energie extra de la ei. Treaba este limpede între noi, am convenit ca în momentul în care am nevoie să le spun. Nu ştiu dacă revine Darren. A rămas să vorbim după US Open. Eu îmi doresc foarte mult să revină cu noi în echipă pentru că ne completează foarte bine. Dacă ar veni aş putea fi capabilă să mai câştig grand slam-uri. Feeling-ul meu este că da, va reveni. Am încredere că o să vină. Ţin legătura cu Darren Cahill prin telefon. Îi cer sfatul, îmi dă sfaturi. Am vorbit înainte de fiecare meci la Wimbledon. Am vorbit şi cu domnul Dobre şi împreună am făcut o analiză foarte bună”, a spus Halep la TVR 1

