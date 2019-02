Halep şi Van Cleemput au încheiat colaborarea: „Nu ne potrivim” Ce spune Simona despre viitorul antrenor

„Am încercat pentru o perioadă şi s-a încheiat. Am decis să punem stop din moment ce nu ne potrivim. Este o persoană bună, un om foarte amabil, dar pe terenul de tenis nu există chimie între noi. Rămânem prieteni, e un om foarte bun”.

Simona Halep: „Vreau să aplic ce am învăţat de la Darren Cahill”

„Pot spune că nu sunt acum în căutarea unui antrenor. Am echipa mea, am hitting partner-ul meu. Mă simt bine aşa. Ştiu ce am spus atunci când a început anul, apoi am simţit că am nevoie de un antrenor. Acum, simt că am nevoie de libertate, doar să joc şi să pun în practică ceea ce am învăţat de-a lungul anilor de la Darren Cahill.

Mă simt mult mai relaxată şi liniştită, iar priorităţile s-au schimbat puţin. Sunt mult mai responsabilă şi încerc să-mi rezolv singură problemnele de pe teren şi din afara lui.

Nu cred că e un motiv de panică faptul că nu am antrenor. La început, am fost îngrijorată puţin. Nu am mai avut acel sentiment de ani de zile, întotdeauna aveam pe cineva care să mă încurajeze la fiecare pas.

Dar sunt foarte fericită de modul în care joc, de cum mă simt pe teren. Sunt relaxată şi iau turneele ca pe o plăcere, nu există presiune. E foarte bine şi nu simt nicio greutate pe umerii mei acum”, a declarat Simona Halep, potrivit WTA Insider, citat de gsp.ro

Halep a anunţat colaborarea cu Thierry Van Cleemput, după elimnarea din optimi de la Australian Open 2019. unde a pierdut la Serena Williams. Doha a fost primul şi singurul turneu oficial în care belgianul de 50 de ani s-a aflat în loja jucătoarei din Constanţa.

