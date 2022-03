Simona Halep simte că e aproape de nivelul la care vrea să reajungă

”Mă bucur că din punct de vedere al nivelului de joc am fost aproape. E un mare plus şi un pas înainte. Am luat, cu siguranţă, foarte multă încredere din acest meci.

Am fost foarte aproape. Este prima săptămână în care am simţit că revin la nivelul pe care vreau neapărat să-l ating din nou. A fost un meci bun pentru mine. Sunt recunoscătoare că pot juca din nou la acest nivel. E încurajator pentru viitor.

Cu siguranţă primul set a fost unul dintre cele mai bune din acest an. Am avut multe şanse de a câştiga. E dureros când pierzi un astfel de set. Dar şi dacă îl câştigam eram departe de calificarea în finală”, a precizat, pentru Eurosport, Simona Halep.