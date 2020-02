Simona Halep şi-a aflat traseul în turneul de la Dubai. Kim Clijsters marchează revenirea cu un meci tare în primul tur

Principală favorită a turneului de la Dubai, ca urmare a retragerii liderului mondial Ashleigh Barty, Simona Halep va debuta în competiţie direct în turul secund, având un prim tur liber. Constănţeanca în vârstă de 28 de ani va deschide împotriva învingătoarei partidei dintre americanca Alison Riske (18 WTA) şi Ons Jabeur (45 WTA, una dintre revelaţiile Australian Open 2020, cu un parcurs până în sferturi). Încă de la primul meci, Halep are şansa de a atinge o bornă importantă - victoria 500 în circuit.



Pe sfertul Simonei Halep se mai află jucătoare precum Aryna Sabalenka (Belarus), Maria Sakkari (Grecia), Qiang Wang (China) şi Elise Mertens (Belgia).

Jumătatea superioară de tablou este una aglomerată, cinci dintre cele şase sportive trecute de calificări urmând să meargă pe jumătatea a doua.



Pe partea de sus a tabloului principal, pe sfertul doi, regăsim două dueluri fantastice pentru turul 1. În primul rând, spaniola Garbine Muguruza, proaspăt-finalistă la Australian Open, o va înfrunta pe a patra jucătoare a lumii - Elina Svitolina, dublă campioană la Dubai (2017 şi 2018).

Apoi, cel mai aşteptat meci al turneului de la Dubai va fi cu siguranţă cel care va marca revenirea fostului număr unu mondial, Kim Clijsters (36 ani). Belgianca a ajuns pe jumătatea superioară a tabloului, dominată de Simona Halep, urmând să o înfrunte în runda inaugurală pe olandeza Kiki Bertens (8 WTA). Bertens a mers bine în această săptămână la St. Petersburg, fiind calificată în semifinale. Ultimul turneu jucat de Kim Clijsters a fost US Open 2012.



