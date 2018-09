Simona Halep şi-a aflat adversarele de la Beijing: Sloane Stephens, Petra Kvitova  şi Naomi Osaka, în drumul spre finală

Halep ar urma să joace în turul al doilea cu Maria Sakkari sau Donna Vekici, Ashleigh Barty e un potenţial adversar pentru turul al treilea, la fel ca şi Sloane Stephens. Apoi Petra Kvitova şi Naomi Osaka sau Angie Kerber pot apărea în calea ei în drumul spre finală.

Anul trecut, Simona a jucat finala la China Open, meci în urma căruia a mai adunat 650 de puncte şi a urcat pe locul unu în clasamentul WTA pentru prima dată.

Tot la Beijng, Mihaela Buzărnescu revine după o accidentare. Ea va evolua în primul tur cu Aliaksandra Sanovichi, din Belarus, locul 32 WTA. Apoi, ar putea urma un meci cu sportiva cehă Karolina Pliskova, locul 7 WTA.

Simona Halep, traseul de la BEijing

Primul tur: o jucătoare venită din calificări;

Al doilea tur: Sakkari sau Vekic;

Al treilea tur: Sevastova, Stephens sau Barty;

Sferturi: Kvitova;

Semifinale: Kerber sau Osaka;

Finala: Wozniacki sau Pliskova.

Main Draw @China Open, which includes a rematch of the US Open semifinal between Keys-Osaka in the first round.



What catches your eye? pic.twitter.com/gQCMQO38wh