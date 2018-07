Simona Halep s-a întors acasă! Cum explică ea eşecul de la Wimbledon: „Nu poţi să le ai pe toate!“

Simona a revenit acasă şi a recunoscut că lucrurile nu au mers aşa cum s-ar fi aşteptat la Wimbledon. "Da, cu siguranţă a fost mai puţin bine că n-am avut un meci înainte, dar a fost şi bine, pentru că n-am avut timp să am meciuri, că am mers până în finală la Roland Garros.Nu poţi să le ai pe toate. M-am simţit bine, a fost bucurie foarte mare că am câştigat la Roland Garros, am fost super concentrată pe Wimbledon, dar suprafaţa e dificilă şi n-am prea reuşit să-mi fac jocul. Da, e foarte grea adaptarea pe iarbă. Este cu totul şi cu totul altceva. Am încercat cât s-a putut să mă adaptez, dar n-a ieşit în ultimul meci", a mărturisit Simona Halep la revenirea în ţară, potrivit TV Telekom Sport.