Simona Halep s-a întors acasă! Anunţ important făcut de liderul mondial la revenirea în ţară

Am fost foarte pregătită înainte să plec, m-am antrenat foarte bine după US Open, pentru că eram nemulţumită de rezultatul de acolo. M-am dus cu încredere, pozitivă, dar duminică, la antrenament, mi s-a blocat spatele. Am stat două zile, am făcut tratament, mi s-a mai dat drumnul, dar tot nu am putut să joc normal. După Wuhan s-a dus durerea şi pe picior puţin. Regret puţin că am continuat să joc la Wuhan

". Cât priveşte viitorul, Halep a părut optimistă:

Nu ştiu exact ce am, am dureri la spate. Mâine fac un RMN. Sper să nu fie grav, însă a fost greu pentru mine să joc. Eu sper să nu fie în pericol prezenţa la Moscova. Acum sunt mai ok, probabil şi pentru că m-am relaxat

Simona a explicat la Otopeni ce s-a întâmplat în China.