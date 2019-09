Simona Halep s-a calificat matematic la Turneul Campioanelor

Halep s-a calificat de două ori de pe locul I al clasamentului Porsche Race to Singapore, în 2017 şi 2018.



În acest an, cu 4.907 puncte, ea este a treia jucătoare care obţine dreptul de a juca la Turneul Campioanelor, după australianca Ashleigh Barty, locul I WTA, cu 5.836 de puncte, şi după Karolina Pliakova din Cehia, cu 5.315. În acest moment, "baremul" de calificare este de 4.775 de pouncte, pe care probabil îl va îndeplini în curând şi jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu (4.737 de puncte), câştigătoarea US Open.

1. Ashleigh Barty 5476

2. Karolina Pliskova 5256

3. Simona Halep 4792

4. Bianca Andreescu 4727

5. Naomi Osaka 4246

6. Serena Williams 3935

7. Petra Kvitova 3836

8. Belinda Bencic 3615

9. Elina Svitolina 3592

10. Kiki Bertens 3580



Deşi a avut cinci calificări anterioare la Turneul Campioanelor, Halep nu a participat decât la patru ediţii. Anul trecut, ea a fost nevoită să declare forfait din cauza unei accidentări la spate (hernie de disc).Cel mai bun rezultat al Simonei Halep la finala sezonului a fost în 2014, la prima participare, când a jucat finala, pierdută în faţa americancei Serena Williams, scor 6-3, 6-0.

Turneul Campioanelor se mută din acest an de la Singapore la Shenzhen. Schimbarea nu presupune numai locul, ci şi dublarea premiilor totale, de la 7 la 14 milioane de dolari.



În acest sezon, Halep, care a împlinit de săptămâna trecută 28 de ani, a câştigat turneul de la Wimbledon şi a mai jucat finale la Doha şi la Madrid.

În această săptămâna, Simona participă la China Open, turneu unde în primul tur a trecut, duminică dimineaţă, de Rebecca Peterson, 6-1, 6-1.