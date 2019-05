Simona Halep, prima reacţie după ce a aflat cu cine va debuta la Roland Garros

Joi seara, la ceremonia în cadrul căreia s-a tras la sorţi tabloul de concurs pentru turneul feminin, Simona a fost invitată să prezinte trofeul câştigat anul trecut şi a spus câteva cuvinte imediat după terminarea aflarea adversarei di primul tur



"Am jucat trei finale aici. A fost o înfrângere foarte durereoasă pentru mine în 2017 şi poate de aceea m-am bucurat aşa de tare anul trecut. Totul este foarte frumos când câştigi. Am câştigat Roland Garros la junioare, l-am câştigat şi la senioare, aşa că sunt foarte fericita sa revin aici. Sper să pot căştiga câteva meciuri şi în acest an", a spus Simona Halep, după ce şi-a aflat adversara din primul tur.

Simona Halep - Ajla Tomljanovic va fi meciul de debut al româncei a Roland Garros 2019.

Traseul Simonei Halep la Roland Garros

turul I: Alja Tomljanovic (Australia)

turul II: Daria Gavrilova (Australia) sau Aleksandra Krunic (Serbia)

turul III: Eugenie Bouchard, Monica Puig,

Optimi: Qiang Wang, Daria Kasatkina

Sferturi: Petra Kvitova, Sabalenka, Anett Kontaveit.

Semifinale: Naomi Osaka, Serena Williams

Finala: Pliskova, Sloane Stephens, Angie Kerber.

