Simona Halep a prins "primul 11"! Încă un pas pentru istorie pe care îl face jucătoarea noastră

Simona Halep se pregăteşte în aceste zile la Miami, alături de Darren Cahill, şi va reveni în competiţii săptămâna viitoare, la Montreal.

Simona Halep continuă să scrie istorie pentru ea şi pentru România. Astăzi ea strânge 39 de săptămâni în fruntea ierarhiei WTA, egalând astfel performanţa franţuzoaicei Amelie Mauresmo, fosta campioană de la Australian Open şi Wimbledon 2016. Simona a lăsat-o în urmă pe Angelique Kerber, locul 12 în clasamentul all-time, cu 34 de săptămâni ca lider mondial.

Ce se întâmplă în perioada următoare? Simona are mari şanse de a-şi păstra numărul unu WTA, având mai puţine puncte de apărat în comparaţie cu urmăritoarele ei, Caroline Wozniacki şi Sloane Stephens. Pe termen mediu, pericolul vine mai degrabă de la Angelique Kerber, locul 4 WTA. Campioana de la Wimbledon a jucat foarte slab în sezonul de hard din 2017 şi nu are presiunea punctelor de apărat, spre deosebire de primele trei jucătoare ale lumii. De altfel, Simona Halep a şi declarat că Angelique Kerber i se pare cea mai dificilă adversară din circuit, pe toate suprafeţele.

Patru turnee într-o lună

Pe Simona Halep o aşteaptă o lună august cu adevărat de foc: ea figurează pe lista de start la Montreal, Cincinatti, Connecticut Open şi US Open. Ea a ales acest program încărcat, pentru a evita experienţa de la Wimbledon, unde s-a prezentat fără niciun meci jucat pe iarbă. În Canada, ea a ajuns anul trecut până semifinale (350 de puncte de apărat), la Cincinatti a mers până în finală (585 de puncte de apărat), dar la US Open a ieşit încă din primul tur. De aici poate veni şi marele plus pentru Halep în ierarhia WTA.

“La US Open nu am puncte de apărat. Acum nu mai contează clasamentul sau alte rezultate, vreau să mă bucur de ceea ce fac, să nu mai simt presiunea negativă, să simt presiunea pozitivă pentru că îmi face bine. Merg cu încredere, merg liniştită. Sunt convinsă că jocul este acolo, dar trebuie să-mi adaptez jocul pe această suprafaţă, care este mult mai dură”, a afirmat liderul mondial.

Există şi aspecte ale jocului la care e loc de mai bine. “Vreau să fiu mult mai bună la fileu, vreau să merg mai des la fileu, lucrăm împreună cu Darren la acest lucru. Toată viaţa o să am de îmbunătăţit ceva. În momentul acesta sunt destul de relaxată, sunt dornică să progresez la multe aspecte. Îmi doresc să fiu mult mai puternică la serviciu, returul îmi merge foarte bine, însă mai trebuie să progresez la acest aspect, venirea la fileu, după cum am spus”, a declarat ea.ţ

Vacanţă activă la Miami

Simona Halep se află în aceste zile în Statele Unite, la Miami, unde a început antrenamentele alături de Darren Cahill, şi a postat pe Instagram un videoclip amuzant. "Avem o mică provocare. Simona este de părere că din zece mingi va lovi zona verde din colţul terenului. Noi nu credem că va face asta pentru că toată ziua nu a lovit nicio ţintă. Dacă va reuşi, va primi un premiu. Care este acela?", a fost mesajul lui Cahill. Simona a răspuns imediat: "Clătite cu Nutella". Simona a fost extrem de precisă şi a lovit ţinta de la a patra încercare. "Când vorbim despre clătite, pot s-o fac", a fost reacţia liderului WTA. Până la antrenamente, Simona a avut timp şi de plajă, postând câteva imagini din “Paradis”.

E ca şi calificată la Turneul Campioanelor

Simona Halep va participa pentru a cincea oară consecutiv la Turneul Campioanelor, competiţia de final de an care reuneşte cele mai bune opt tenismene ale anului. Cu 5.415 acumulate în această ierarhie, separată de cea WTA, Halep conduce cursa de calificare şi este practic imposibil să mai piardă prezenţa la Singapore.



Săptămâni pe locul unu WTA

1. Steffi Graf 377

2. Martina Navratilova 332

3. Serena Williams 319

4. Chris Evert 260

5. Martina Hingis 209

6. Monica Seles 178

7. Justin Henin 117

8. Lindsay Davenport 98

9. Caroline Wozniacki 71

10. Victoria Azarenka 51

11. Simona Halep, Amalie Mauresmo 39



Turnee la care va participa Simona Halep

o 6-12 august: Montreal (Premier 5)

o 13-19 august: Cincinnati (Premier 5)

o 19-25 august: New Haven (Premier)

o 27 august - 9 septembrie: US Open (Grand Slam)

Are de apărat peste 2.000 de puncte

Jucătoare Puncte WTA Puncte de apărat în 2018

1. Simona Halep 7.571 2.156

2. Caroline Wozniacki 6.660 2.841

3. Sloane Stephens 5.463 2.792

4. Angelique Kerber 5.305 448

5. Elina Svitolina 5.020 1.990