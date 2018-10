Simona Halep a primit rezultatul RMN-ului: de ce afecţiune suferă liderul mondial

„Voiam să fac un mic anunţ. Am făcut un RMN la spate şi am aflat că am hernie de disc. Voi discuta cu doctorii în următoarele zile, dar sper să revin repede pe teren şi vă voi ţine la curent. Mulţumesc mult pentru sprijin“, a scris Simona pe Twitter.

Cum Simona Halep a declarat că durerea i s-a dus înspre picior, vorbim cel mai probabil de o hernie de coloană lombară. Durerea iradiată în lungul coapsei şi gambei, cunoscută şi sub denumirea de sciatică, este cel mai frecvent simptom asociat cu o hernie de disc la nivelul coloanei vertebrale lombare. Se tratează de obicei cu fizioterapie şi kinetoterapie.

Simona Halep, locul 1 mondial, a abandonat, duminică, în meciul cu Ons Jabeur, din primul tur de la China Open, sportiva română retrăgându-se după primul set, din cauza problemelor fizice. Halep a abandonat după primul set, câştigat de sportiva tunisiană, scor 6-1.

În urmă cu o săptămână, Simona Halep a fost învinsă, cu scorul de 6-0, 7-5, de Dominika Cibulkova (Slovacia), locul 31 WTA, în turul al doilea al Wuhan Open, fază în care românca a fost acceptată direct. Simona Halep a acuzat dureri la spate şi la coapsa stângă, solicitând de mai multe ori ajutor medical. În ciuda acestor probleme, ea a ţinut să ducă întâlnirea până la capăt.