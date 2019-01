Simona Halep povesteşte cel mai delicat moment din viaţa ei: Am început să tremur!

”Sper să nu mai trec prin aşa ceva niciodată. A fost un dezastru. Mama mea s-a speriat şi mi-a spus să nu mai fac niciodată aşa ceva, pentru că a fost prea mult. A fost un avertisment.

După finală, am terminat conferinţa de presă la 10 seara şi am făcut un control antidoping. A trebuit să plec la 2 dimineaţa pentru că nu am putut urina. Eram deshidratată. Mi-au făcut analize de sânge. La hotel, am început să tremur şi m-au dus la spital.

Halep a jucat anul trecut finala la Melbourne, după care a ajuns la spital. Simona a povestit ce s/a întâmplat în acele clipe de groază.

Mama mea s-a speriat şi mi-a spus că, în locul meu, s-ar opri din tenis şi s-ar bucura de viaţă. A fost foarte greu în următoarele trei luni. Eram extenuată şi nu mă puteam recupera 100%. Sunt mândră că am dat totul”, a spus Halep, pentru The Guardian.