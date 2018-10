Simona Halep a plecat la Moscova. Care sunt ultimele veşti despre starea ei de sănătate

Ea a declarat, la Aeroportul Internaţional Henri Coandă, că se simte bine, dar nu ştie dacă accidentarea la coloană îi va pune probleme în timpul meciurilor.

"Obiectivul este să fac maximum, dar în condiţiile în care mă aflu o să fie greu acest lucru. Obiectivul principal este să rămân pe locul 1. M-am antrenat trei zile, am făcut pregătire fizică în sală, acele exerciţii pe care trebuie să le fac zi de zi de acum încolo pentru coloană. Sunt destul de ok, însă nu ştiu cum o să fie la meciul oficial. Însă eu plec cu încredere şi plec hotărâtă să joc. Nu a fost o perioadă uşoară pentru că o accidentare la spate este destul de priculoasă şi am fost îngrijorată, însă sunt normale (n.r. - astfel de accidentări) pentru acest sport. Încerc să rămân pozitivă, să rămân încrezătoare şi cu exerciţii, cu tratament o să fiu bine", a declarat Halep pe aeroport.