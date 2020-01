Simona Halep a plecat în Australia: Olimpiada este prioritatea mea pentru anul acesta

"Olimpiada este prioritatea mea pentru anul acesta, vreau să ajung cât se poate de odihnită şi cât se poate de fresh la acel turneu, la acea competiţie, nu o să fie uşor pentru că presiunea e diferită, dar orice ar veni peste ar fi ceva în plus şi ar fi super frumos", a declarat Simona Halep, la plecarea în Australia., informează telekomsport.ro.

Halep va participa la turneul de la Adelaide, iar apoi la Australian Open.

"Plec cu mare drag în această deplasare, m-am pregătit foarte bine şi la Dubai, şi acasă, sunt bucuroasă şi sper să fie cât se poate de bine anul acesta. De fiecare dată când plec îmi doresc maximum, dar sper să fiu cât se poate de pregătită la Melbourne, este cel mai important turneu, am o perioadă destul de bună înainte pentru pregătire şi am încredere că o să fie bine. Mă simt foarte bine, nu am nicio problemă, m-am antrenat bine, sunt mai puternică pe picioare, pe tot corpul, a fost o perioadă super bună şi mă bucur că am fost aptă 100% să fac tot ceea ce a trebuit să fac. Sper să fiu mai matură decât în 2019, sper să fiu mai pozitivă pe teren, o atitudine cât mai bună şi să îmi meargă cât se poate de bine. Dar nu mai există niciun fel de presiune, vreau doar să mă bucur de ceea ce fac", a mai spus Halep.