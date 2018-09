Simona Halep a plecat spre Asia: ce planuri are românca pentru următoarele turnee

Simona Halep va juca la Wuhan (săptămâna viitoare) şi la Beijing, iar sezonul îl va încheia în Singapore. Ea a plecat ieri spre China. "Mi-ar plăcea foarte mult să termin acest an pe locul 1 mondial. Sper să am rezultate bune şi pe final de 2018. A fost un an frumos într-adevăr, cu siguranţă cel mai bun de până acum", a declarat Simona Halep la ProTV.

Darren Cahill nu îi va fi alături la Wuhan, urmând ca Simona să se pregătească doar sub comanda lui Theo Cercel, care este preparator fizic.