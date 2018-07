Simona Halep, la ora dezvăluirilor! Care a fost momentul de la Roland Garros în care s-a speriat cel mai tare

"

După finala de la Roma, pierdută cu Svitolina, a fost un moment greu, să reintru în teren şi să încerc să joc mai bine.

Când joc contra lui Angelique Kerber (nr. Halep a învins-o pe Kerber, numărul 4 WTA, scor 6-7 (2), 6-3, 6-2 în sferturi) mă gândesc mereu că vin meciuri de trei ore, cu schimburi de 20 de lovituri. Nu mi-a fost teamă după ce am pierdut primul set. Nu am intrat în panică. Ştiam că o să obosească şi ea. În setul doi, la 3-3, am simţit că ea se duce în jos. Am ştiu că dacă iau setul doi, o să câştig.

Meciul cu Garbine Muguruza, din semifinale (n.r. Halep a câştigat meciul Muguruza, locul 3 WTA, scor 6-1, 6-4), a fost cel mai bun al meu. Ea are un stil cu care îmi e greu să mă obişnuiesc. Loveşte foarte repede, tare şi aproape de linie. Am ştiut că dacă sunt agresivă şi lovesc rapid, ea nu va avea timp să dea tare. Cred că a fost cheia. A fost plăcut că am putut ţine ritmul tot meciul.

În finala cu Sloane Stephens (n.r. Halep a câştigat duelul cu Stephens, locul 10 WTA, scor 3-6, 6-4, 6-1), după ce am pierdut primul set, m-am speriat. Nu înţelegeam jocul ei. Mereu când am jucat cu ea, lovea tare şi rapid. Acum mingea venea înalt. Nu ştiam ce să fac. M-am gândit că va obosi şi ea. Am zis că trebuie să fiu agresivă, am venit de câteva ori la fileu şi mi-a mers bine. Am prins încredere. La finalul meciului, mi-a fost teamă că mă voi speria de moment, de ceea ce urma să reuşeşc. Din ce îmi aduc aminte, la ultimul serviciu, am făcut o pauză. Am respirat şi am servit foarte bine. A fost un moment foarte special", a spus ea la Eurosport, citată de gsp.ro.