Simona Halep n-are gânduri de retragere de la Kremlin Cup: a oferit un interviu pentru site-ul turneului

Simona Halep şi Mihaela Buzărnescu au fost nominalizate de WTA pentru două distincţii de final de an.

Pentru titlul de cea mai bună jucătoare a anului se întrec cele patru câştigătoare de Grand Slam din acest an, Caroline Wozniacki, Simona Halep, Angelique Kerber şi Naomi Osaka, plus Petra Kvitova, care are cele mai multe turnee câştigate în 2018 - cinci.

Mihaela Buzărnescu poate cuceri trofeul acordat „Revelaţiei sezonului“, fiind în competiţie cu Amanda Anisimova (SUA), Danielle Collins (SUA), Sofia Kenin (SUA) şi Arina Sabalenka (Belarus). Alese de jurnalişti specializaţi pe tenis din întreaga lume, câştigătoarele vor fi anunţate în cadrul Galei premiilor WTA, care va avea loc cu ocazia Turneului Campioanelor de la Singapore. Se vor mai acorda titluri pentru „Revenirea anului“, cu Serena Williams favorită, pentru cel mai bun dublu şi pentru jucătoarea care a progresat cel mai mult.

Merge la Moscova!?

Între timp, Simona Halep continuă tratamentul pentru hernie de disc, iar clinica „responsabilă“ a anunţat progrese importante: „Hernia de disc e una dintre cele mai des întâlnite afecţiuni de natură neurologică, dar şi cea mai frecventă afecţiune a coloanei. Tratamentele noastre de recuperare prezintă îmbunătăţiri foarte mari asupra pacienţilor nostri. Simona Halep se recuperează cu gimnastică medicală şi fizioterapie alături de terapeuţii Kinetic şi ne aşteptăm să revină în formă pe teren în cel mai scurt timp!“.

Principalul obiectiv al Simonei e Turneul Campioanelor (21-28 octombrie), însă românca nu şi-a anunţat, deocamdată, retragerea nici de la Kremlin Cup (15-20 octombrie). De altfel, site-ul oficial al competiţiei de la Moscova găzduieşte un interviu cu jucătoarea noastră. „Am jucat de două ori aici şi am amintiri minunate. Sper să performez din nou“, a spus liderul mondial.

În plus, Darren Cahill a postat un clip amuzant pe contul său de Twitter în care un individ era transportat de un măgar: „Transportul tău de la aeroport pentru săptămâna viitoare, la Moscova, a fost rezervat, Simona“, a scris australianul.