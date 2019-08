Simona Halep, locul 2 în topul pentru Turneul Campioanelor

Jucătoarea din Constanţa se menţine pe poziţia a doua. însă liderul clasamentului, Ashleigh Barty, şi-a marit avansul in fruntea ierarhiei. Ultimul loc de pe podium e ocupat de Karolina Pliskova, la mai putin de 200 de puncte distanta de tenismena noastra.



Top 10 in WTA Race



1. Ashleigh Barty 5.236 puncte

2. Simona Halep 4.722p

3. Karolina Pliskova 4.545p

4. Petra Kvitova 3.766p

5. Naomi Osaka 3.536p (+1)

6. Kiki Bertens 3.505 (-1)

7. Belinda Bencic 2.850p

8. Bianca Andreescu 2.727p

-------------------

9. Elina Svitolina 2.684p (+1)

10. Serena Williams 2.635p (-1)



La Turneul Campioanelor se califică primele 8 jucătoare de tenis în urma punctelor obţinute doar în anul in curs. Ediţia din acest an e programată în perioada 26 octombrie - 3 noiembrie şi va avea loc, în premieră, la Shenzhen (China)



