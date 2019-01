Simona Halep, interviu în The Guardian: „Am sacrificat totul pentru tenis!” Câţi copii vrea să aibă după ce se lasă de sport

Simona a vorbit despre obiectivele pe termen lung şi despre nevoia acută a unui antrenor. "Totul in viata mea a fost pana acum despre tenis. Nimic altceva nu mai conta. Cred că din acest motiv a devenit la un moment dat prea mult. De aia am suferit si m-am consumat. Oamenii din România nu cred în ei înşişi. Suntem foarte talentaţi, dar nu avem încredere. Am fost norocoasă. Darren este australian şi total diferit. M-a impins sa fiu pozitivă ", a spus liderul WTA.



Simona Halep a adăugat că este în căutarea unui antrenor şi speră ca ea şi Darren Cahil vor colabora iar în viitor "Trebuie sa imi gasesc un antrenor. La acest nivel este imposibil sa te descurci singur. Nu stiu daca va fi tot Darren. Sper să fie tot el, pentru ca este un o persoană fantastică", a completat Simona



Halep a vorbit şi despre obiectivele următoare, atât pe terenul de tenis, cât şi în plan personal. "Acum mi-ar placea sa fiu mai bună în Fed Cup şi vreau să câştig trofeul, visez la Jocurile Olimpice în 2020, vreau sa câştig din nou un Grand Slam, să termin din nou numarul 1. Dar nu voi mai pune presiune asupra mea. Vreau sa mă îmbunatăţesc şi în alte moduri. În 10 ani mi-ar placea sa am trei copii, o familie frumoasa şi sa fiu în afara tenisului, ştiind ca i-am dat totul", a încheiat Simona