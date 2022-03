Simona Halep a fost surclasată mental de adversara sa, de poloneza Iga Swiatek

„La începutul acestui turneu nu credeam că voi ajunge aici, în finală. Acest rezultat e mult peste aşteptările mele şi din cauza asta sunt foarte fericită.

În meciurile precedente cu Simona m-am gândit că nu am nimic de pierdut. Azi a fost diferit, pentru că eram jucătoarea mai bine clasată, a fost stresant să fiu în această ipostază, mă vedeam favorită. Mi-am schimbat abordarea, am fost mai tare din punct de vedere mental şi sunt foarte mândră de cum am gestionat presiunea.

Simona este foarte inteligentă în plan mental, nu renunţă niciodată şi e foarte greu de fiecare dată cu ea. Sunt fericită că m-am calificat în finală”, a spus pentru Eurosport Iga Swiatek, la interviul de la finalul partidei.

Simona Halep va urca şapte poziţii în următoarea ierarhie a WTA, care va fi oficializată luni dimineaţa, şi va începe turneul de la Miami de pe locul 19. Finalistele de la Indian Wells, meci programat duminică seara, se vor lupta însă pentru locul 2 mondial, în acest moment Iga Swiatek este a doua cu 5.426 de puncte, iar Maria Sakkari, pe trei, cu 5.085 puncte.