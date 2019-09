Simona Halep a felicitat-o pe Bianca Andreescu: România este foarte mândră de tine

„Felicitări, Bianca Andreeescu, pentru o performanţă uimitoare şi pentru primul tău grand slam! România este foarte mândră de tine", a scris Halep, pe Twitter.

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, în vârstă de 19 ani, locul 15 WTA, a câştigat turneul de grand slam US Open, învingând-o în finală pe americanca Serena Williams, numărul 8 mondial. Ca urmare a acestui succes, Andreescu urcă pe locul cinci în clasamentul WTA. Simona Halep ajunge pe poziţia a şasea.



Andreescu s-a impus cu scorul de 6-3, 7-5, într-o oră şi 39 de minute, sub privirile ducesei de Sussex, Meghan Markle. La meci a asistat şi Nadia Comăneci.



Învingătoarea va primi un premiu de 3,85 de milioane de dolari (aproape 3,5 milioane de euro), cel mai mare din istorie la un grand slam, şi 2.000 de puncte WTA, iar învinsa, 1,9 milioane de dolari şi 1.300 de puncte WTA.



La această ediţie a US Open, Simona Halep, locul 4 WTA, a fost învinsă, cu scorul de 2-6, 6-3, 7-6 (4), de americanca Taylor Townsend, locul 116 WTA, venită din calificări, în turul al doilea al probei de simplu feminin a US Open.

