Simona Halep a explicat cum a învins-o pe Venus Williams: A fost cea mai bună tactică!

Ea a recunoscut că a fost avantajată şi de faptul că este mai puternic fizic. e adevărat, vârsta contează. "Cu siguranţă, la ea se simte o anumită uzură, dar este o jucătoare mare, care poate face diferenţa prin experienţă", a spus Simona Halep.

Halep a învins cu 6-2, 6-3, într-o oră şi 17 minute, liderul mondial fiind net superioară jucătoarei din SUA. Simona a explicat cum areuşit să o învingă pe Venus, precizând că a respectat tactica pe care şi-a propus-o înainte de joc. "Mi-am propus să o ţin cât mai departe de fileu, să o alerg pe spatele terenului. A trebuit să deschid jocul şi am reuşit. Cred că am învins pentru că am jucat ceea ce nu-i place ei. A fost cea mai bună tactică", a declarat Halep după meci.