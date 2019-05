Simona Halep explică de ce a pierdut finala cu Kiki Bertens: „Mi-am dat seama prea târziu de asta!“

”Cred că am jucat greşit tot ce am jucat astăzi. Mi-am dat seama, la un moment dat, că trebuie să joc dreapta-stânga mult mai mult, dar a fost prea târziu. Ea a servit foarte bine şi au fost nişte mingi ciudate. Ea a jucat mai bine decât mine şi a meritat cu siguranţă să câştige meciul. A fost mai lucidă şi mai prezentă”,

a spus Halep pentru Digisport.





Ea a vorbit şi despre ce urmează săptămâna viiitoare: ”Miercuri cred că voi juca la Roma. Am bye în primul tur. Voi avea două zile de pauză şi voi încerca să mă relaxez şi să îmi revin în totalitate. Nu am aşteptări, dar simt bine jocul la Roma, am jucat două finale. La fel ca în această săptămână, vreau doar să merg acolo, să dau tot ce pot şi să câştig jocuri”





Halep a recunoscut superioritatea adversarei sale şi a identificat cauzele înfrângerii.

