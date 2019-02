Simona Halep explică diferenţa între un meci de Fed Cup şi unul de WTA. Ce simte atunci când joacă pentru România

c şi că mai pot să mai joc încă două ore, dacă e necesar. Am intrat cu încredere şi s-a văzut în setul trei că sunt un pic peste.

”Mentalul contează la fiecare meci. Mă simt bine mental, mă simt puternică, fizic la fel. Cred că sunt la un nivel foarte bun. Îmi dă o încredere în plus şi o bucurie, pentru că chiar dacă am avut o pauză mai lungă în iarnă, acum sunt deja aproape de nivelul meu maxim. Am fost bine fizic, chiar când am mers la vestiare să îmi schimb hainele, mi-am spus că sunt bine fizi

Am fost deosebit de plăcut surprinsă de această galerie. Le mulţumim mult pentru faptul că au venit şi jos pălăria”, a spus Simona Halep, în exclusivitate pentru Telekom Sport.

”Nu îmi pasă de statistici acum, am câştigat meciul. Dar este foarte important în general şi voi studia acest aspect. E cea mai mare victorie din FED Cup. Să câştig ambele meciuri împotriva Cehiei înseamnă mult pentru mine, e o ţară cu istorie mare în această competiţie.Cred că românii sunt obişnuiţi cu aceste meciuri, eu mereu am câte un meci tare. A fost greu şi din teren, a fost o presiune foarte mare. Îmi doream mult să câştig meciul pentru ţara noastră. Sunt bucuroasă că am reuşit şi sunt bucuroasă că am învins o jucătoare aflată într-o formă extraordinară. În FED Cup e un pic diferit, emoţiile sunt diferite, e o presiune în plus, dar suntem la un nivel înalt şi sunt obişnuită cu astfel de meciuri

Meciurile de aici nu au treabă cu meciurile mele de la turnee, aici joc strict pentru ţară şi îmi face mare plăcere să fac acest lucru. Dau tot ce am mai bun, de fiecare dată când vin şi câştigând aceste două meciuri am o şi mai mare încredere pentru următoarele meciuri în FED Cup”, a mai spus Simona Halep,