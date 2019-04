Simona Halep, dezvăluiri la un an după ce a i s-a făcut rău în finala cu Wozniacki, de la Australian Open 2018

În urma cu mai bine de un an, jucătoarea din Constanţa a pierdut ultimul act, scor 6-7, 6-3, 4-6, după un meci împotriva Carolinei Wozniacki care a durat două ore şi 50 de minute de la start. Atunci, din cauza epuizării, Simona a ajuns într-un spital din Melbourne, unde a avut nevoie de perfuzii şi unde a petrecut 3-4 ore. ”Am încercat să dorm, dar corpul meu a început să tremure. Aveam crampe şi am simţit nevoia unui ajutor. Am stat la spital 3-4 ore”, a spus Simona Halep pentru sursa citată.



Chiar dacă finala câştigată de Caroline Wozniacki s-a jucat pe o temperatură de 32 de grade Celsius, organizatorii au luat decizia controversată de a nu trage acoperişul arenei, iar acest lucru le-a afectat foarte mult pe cele două jucătoare.



