Simona Halep, despre cel mai apăsător moment al carierei sale: Mă întrebam mereu, va veni sau nu va veni?

Simona a avut un an 2018 foarte bun, mai ales în prima lui parte, când a jucat finala la Australian Open şi a câştigat Roland Garros. Acest ultim succes a scăpat-o pe Simona de cel mai mare coşmar al ei. "De fiecare dată când începeam o conferinţă de presă această întrebare apărea, dacă mai cred că voi câştiga un Grand Slam. Acum s-a incheiat si ma simt mai relaxata", a spus Simona pentru Tennis Head, cittaă de ziare.com.

Ea a mărturisit şi că începuse să aibă îndoieli în privinţa îndeplinirii acestui obiectiv: "M-am gândit la acest lucru după zilele dificile de antrenament. Eram intotdeauna mulţumită de felul în care mă antrenam, dar imi spuneam 'Ok, acea mare zi va veni sau nu? ' Întotdeauna am avut intrebarea asta in cap Nu era neaparat negativista, dar era un fel de presiune", a mai spus Simona.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: