Simona Halep, despre fluctuaţiile de formă din timpul anului. Cum abordează ea fiecare sezon

" Dau tot ce am în prima parte a anului, aşa că e foarte dificil să joc bine şi în Asia, apoi şi în Singapore, simt asta tot mai mult de la an la an. Cred că mental nu mai rămâne foarte multă energie, de asemenea sunt adesea accidentată în această parte a anului. Nu ştiu de ce, dar cred că toată lumea se simte puţin fără puteri când ajungem în faza asta a anului. Nu cred că pot juca mai puţin decât am făcut-o anul acesta, n-am jucat decât 15 turnee, dar am jucat meciuri multe şi meciuri foarte grele. Melbourne a fost incredibil, dar după aceea m-am chinuit câteva săptămâni. Însă n-aş schimba nimic din anul ăsta, chiar dacă sunt obosită la finalul lui”, a declarat Halep la Moscova, conform treizecizero.ro.

Halep a avut opt luni extraordinare în tenis, după care însă au urmat câteva rezultate dezamăgitoare. Ea a explicat cum abordează sezonul de tenis şi care este planul ei în fiecare an.