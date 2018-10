Simona Halep, desfiinţată pe Twitter după abandonul de la Beijing: „Am zero respect pentru ea!“

Accidentarea a survenit înaintea turneului de la Wuhan, pe parcursul primului joc al unui set de antrenament cu Petra Kvitova. Imediat s-a speculat ideea că Simona a jucat la Wuhan şi Beijing pentru a pune mâna pe bonusul de un milion de dolari.

Iar pe Twitter a fost o explozie de critici la adresa liderului mondial. Gsp.ro a selectat câteva dintre acestea:

"Dacă ştia că e accidentată de ce a jucat? Doar şi-a bătut joc de organizatori şi de fanii care au plătit bilete"

"Halep pierde primul set şi se retrage. Dacă eşti accidentată, nu intri în turneu. E simplu"

"WTA trebuie să o amendeze pe Simona Halep. Nu există scuză pentru ce a făcut"

"Nu am respect pentru Simona Halep"

"E incredibil ce a făcut Simona Halep! Se retrage imediat după primul set şi am pierdut pariurile. Ruşinos"

"Aş spune că mi-am pierdut respectul pentru Halep, dar nu am respectat-o niciodată"

"Simona nu ar fi trebuit să participe la turneele din Asia"

"WTA este o fraudă. Simona este accidentată şi a jucat în continuare"

