Simona Halep, declaraţie măgulitoare pentru Cahill: „Niciun antrenor nu poate fi comparat cu Darren!“

Sunt foarte bucuroasă că am reuşit să câştig partida, mai ales că am depus mult efort. Spre sfârşit, ea a obosit puţin şi eu am ridicat nivelul, am devenit mai agresivă.

În primele două seturi a fost mai greu, pentru că a servit foarte tare, dar şi dreapta, reverul, slice-ul i-au funcţionat foarte bine şi mi-a fost greu să fac puncte.

Ştiam că va fi poate cel mai complicat meci de aici pentru că e puternică, iar spin-ul ei este dificil de returnat.

Nu am simţit presiune, nu mi-a fost teamă că am să pierd, nici sigură că voi câştiga, am reuşit să rămân concentrată şi asta a fost cheia partidei.A fost un teren diferit faţă de cel din partida precedentă, dar atmosfera a fost una plăcută, am simţit bine mingea, n-a fost prea mult soare.

Am mai lucrat cu Daniel Dobre în 2014 şi în 2016 – atunci când colaboram deja cu Darren. Este un om deosebit şi avem o conexiune. Cred că este cea mai bună decizie pe care puteam să o iau acum.Niciun antrenor nu poate fi comparat cu Darren, cu el am avut cele mai bune rezultate. Chiar dacă vorbea în englezeşte am înţeles tot ce îmi spunea şi astfel am putut să îl urmez.Dar asta nu reprezintă o problemă, este foarte bine că Daniel Dobre este român, mă înţelege, dar acest lucru era valabil şi în cazul lui Darren.