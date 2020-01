Simona Halep şi Darren Cahill se alătură celor care sprijină victimele din Australia. Anunţurile făcute de cei doi

A treia cea mai bună jucătoare de tenis din lume a declarat că va dona câte 200 de dolari, de fiecare dată când „îl va supăra” pe antrenorul său, Darren Cahill.

Concret, după meciul de la Adelaide, disputat, marţi, în care Simona Halep a învins-o pe Ajla Tomljanovic (52 WTA), scor 6-4, 7-5, românca a anunţat că va dona 2.000 de dolari, glumind că l-a supărat pe atrenorul său de 10 ori, pe parcursul partidei.

La rândul său, Darren Cahill a declarat că speră să mai fie astfel de meciuri, adăugând că va dona, la rândul său, 50 de dolari pentru fiecare ieşire nervoasă a tenismenei, aşadar 500 de dolari pentru cea mai recentă confruntare de la Adelaide.

After a little bit (ok a lot 😂) of debate with my team, I'm happy to announce that I'm donating $2000 to the bushfires for giving @darren_cahill a hard time "only" 10 times during tonight's match. Not a bad start? 🤔🤣 #Aces4BushfireRelief pic.twitter.com/UnvmB4gOK0

“Only” 10 🤣 I’m hoping we have many more matches and many more “only” 10 days 👏🤣

That equates to $500 from me for this match also.

Tough conditions, tough opponent and a tough win. Well done Simo 👏@Simona_Halep #Aces4BushfireRelief https://t.co/9SMP0jHw2R