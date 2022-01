Simona Halep, cuvinte de laudă la adresa viitoarei adversare de la Australian Open: Este o luptătoare pe teren şi o persoană drăguţă

"Mă simt foarte bine fizic, sunt încrezătoare mental, simt bucuria, jocul. Simt că sunt într-un loc bun şi îmi place. Mereu au fost meciuri grele cu Alize, aşa mă aştept şi acum, sper să fie un meci frumos. Fiecare meci e diferit, e o provocare nouă şi sper să îi fac faţă. Am aşteptări mari de la mine, am încredere, m-am antrenat bine. Alize mi-a plăcut mereu, este o luptătoare pe teren şi o persoană drăguţă în afara terenului. În acest an sunt tensionată înainte de meciuri, dar mă simt bine când intru pe teren. Este bine că am ajuns în a doua săptămână cu puţin timp stat pe teren, îmi aduc aminte că în 2018, după prima săptămână, eram moartă. Trebuie să muncesc pentru fiecare meci, pentru că fiecare e diferit", a declarat Halep, sâmbătă, la Melbourne.

Ea a vorbit şi despre fostul ei antrenor, Darren Cahill: "Darren este foarte special, transmite încredere. A fost o persoană importantă pentru cariera mea, m-a învăţat cum să fiu mai bună şi în afara terenului, nu şi-a pus amprenta doar pe jocul meu.Vorbesc mai mult cu lumea, împărtăşesc din experienţa mea şi în vestiar. Am o echipă bună acum, dar îmi este dor şi de Darren. Spiritul echipei mele s-a schimbat, dar abia aştept să joc cât mai multe jocuri".

Halep speră ca pandemia să se încheie cât mai repede şi se bucură că WTA a făcut treabă bună cu menţinerea turneelor, ea sperând să joace la cât mai multe.

"În 2021 am fost în cel mai jos punct al carierei din punct de vedere mental. Am fost epuizată, de asemenea mi-a fost şi frică din cauza accidentărilor. Niciodată nu m-am gândit să renunţ la tenis, iubesc tenisul, dar m-am temut că voi fi nevoită să mă retrag din cauza accidentărilor. Îmi place să particip la turnee, mă simt bine acum şi vreau să uit ce s-a întâmplat anul trecut", a adăugat românca.

Simona Halep, locul 15 WTA şi cap de serie numărul 14, s-a calificat pentru a şaptea oară în optimile de finală ale Australian Open, după ce a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-2, 6-1, pe Danka Kovinici din Muntenegru, locul 98 WTA.

În faza următoare, Simona Halep va evolua cu Alize Cornet din Franţa, locul 61 WTA, care a întrecut-o, cu scorul de 4-6, 6-4, 6-2, pe Tamara Zidansek din Slovenia, locul 29 WTA şi cap de serie numărul 29.