Simona Halep are coronavirus! Mesajul  şi simptomele jucătoarei de tenis

„Salutare tuturor! Vreau să ştiţi că am fost testată pozitiv cu COVID-19. M-am autoizolat acasă şi îmi revin cu bine, după ce am avut simptome uşoare. Mă simt bine... vom trece prin asta împreună”, a scris Simona pe Twitter.

Simona Halep (2 WTA) a încheiat, în mod oficial, acest sezon, şi planifica să revină pe teren, în ianuarie 2021, cu ocazia turneelor din Australia. De altfel, sportiva născută la Constanţa îşi reluase de scurt timp programul de antrenamente în perspectiva sezonului viitorului.

Halep a câştigat trei turnee anul acesta, Dubai, Praga şi Roma.

Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for COVID-19. I am self-isolating at home and am recovering well from mild symptoms. I feel good... we will get through this together 🤗💪