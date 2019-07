Halep, amănunte îngrijorătoare despre accidentarea din primul meci: „Trebuie tratament. S-a simţit destul de rău“

treizecizero.ro „E ok la acest moment, dar trebuie să fac tratament. N-am avut timp de altceva, afară de gheaţă. Cred că e puţin întins, muşchiul din spatele genunchiului şi de asemenea şi tendonul lui Ahile. Sper că nu e nimic periculos şi că mă voi putea recupera înainte de meciul următor. S-a simţit destul de rău, putea fi şi mai rău, dar cred că de fapt am avut ceva noroc pentru că am oprit mişcarea şi m-am putut întoarce să continui punctul”, a spus Simona, citată de

Românca a explicat şi ce a schimbat la scorul de 2-5 în sus în setul secund. „Nu am mai făcut greşeli şi am reuşit să fiu mai agresivă. La un moment dat începusem să nu mai lovesc mingea, iar ea şi-a putut face jocul. Iar când îşi asumă iniţiativa, joacă bine. M-am concentrat pe servă, am jucat mai mult cu primul. Da, m-am simţit încrezătoare, chiar dacă era 2-5. Nu m-am gândit că o să intrăm în setul trei, mi-am zis să lupt pentru fiecare minge.”, a declarat Simona

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: