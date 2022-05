Sergiy Stakhovsky, poveste de pe front. Fostul tenismen a renunţat la vacanţa din Dubai şi a pus mâna pe armă

“Soţia mea s-a supărat când a auzit ce vreau să fac. Dar nu am putut să stau să nu fac nimic văzând ce se întâmplă în Ucraina. Am dormit cu arma Kalashnikov lângă mine aproape în fiecare seară. În cazul unui atac, trebuia să fim pregătiţi. Nu pot să descriu ura pe care o simt faţă de armata rusă. Nu aş avea nicio ezitare dacă aş vedea un soldat rus, ştiu ce trebuie să fac. Am avut discuţii lungi cu soţia mea. M-am simţit mai bine că am revenit. Dar am lăsat trei copii şi o soţie pe care îi ador, pentru a-mi apăra ţara. Nu cred că am făcut nimic măreţ”, a precizat Stakhovsky pentru bbc.com.

Ucraineanul a fost de acord cu decizia organizatorilor turneului de la Wimbledon, de a interzice prezenţa jucătorilor care provin din ţările care au atacat sau au susţinut atacul asupra Ucrainei la turneul de Grand Slam pe iarbă, programat între 27 iunie şi 10 iulie.

“Am crezut că sportivii ruşi, după ce vor vedea ce face armata lor, cum bombardează oraşe precum Harkov sau Kiev, vor ieşi public şi vor protesta. Dar asta nu s-a întâmplat. Nu au fost proteste în masă. Aşa că susţin decizia luată la Wimbledon”, a spus Stakhovksy, pentru teelviziunea britanică.

”Ce au făcut soldaţii ruşi e inuman. Nu pot să spun cât de mare e ura pentru ei”, a conchis Stakhovsky.